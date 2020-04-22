В российском Центральном Банке решили скорректировать правила проведения наличных расчетов, изменив регламент, введенный 7 лет назад.

Максимально возможная сумма проводимой операции осталась без изменений и все так же составляет 100 000 рублей. Однако были упразднены некоторые положения. Речь идет о нормах, позволявших рассчитываться с физическими лицами без учета ограничений. К ним относились выплаты на социальное обеспечение и заработанные платы, а также в пользу индивидуальных предпринимателей на нужды, которые не связаны с бизнесом.

В измененном регламенте также указывается, что микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды теперь имеют право рассчитываться по займам, процентам и штрафам за просрочку с использованием наличных средств. Однако им все равно необходимо соблюдать специальные лимиты.