Издание Daily Mail, ссылаясь на рассекреченные документы, сообщило в своей статье о том, что в США во время холодной войны предполагали возможность нападения на Великобританию.

Как отмечается, это нападение могло быть осуществлено, если бы Великобритания была захвачена СССР. После Второй мировой войны в США весьма опасались распространения идеологии СССР и предпринимали меры по контрнаступлению.

В августе 1946 года британская разведка получила запрос от военно-морских сил США осуществить топографические исследования британского побережья и пляжей. Операция получила название “Песчаник”. Таким образом в США хотели оценить, возможна ли высадка американских войск в Великобритании.

Операция была завершена в 1966 году. Отмечается, что она оказалось, по большей части, напрасной тратой огромной суммы денег. Полученные данные могут пригодиться, разве что, для борьбы с эрозией побережий.