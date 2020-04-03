В информационном агентстве «Коммерсант» сообщили о том, что трех работников ФСБ, которые запечатлели стрельбу на Лубянке в конце прошлого года, уволили со службы.

Согласно имеющейся у СМИ информации, свои места потеряли специалисты экономической безопасности ФСБ. Отмечается также, что работники ведомства, не ставшие препятствовать действиям своих коллег и не рассказывавшие об этом начальству, были наказаны дисциплинарным взысканием.

В ходе нападения «лубянского стрелка», произошедшего в столице РФ 19 декабря, был убит один сотрудник ФСБ. Еще один умер в медицинском учреждении. Указывается также, что были ранены четыре человека, включая одного гражданского. Нападавшего убили на месте.