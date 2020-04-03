читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В информационном агентстве «Коммерсант» сообщили о том, что трех работников ФСБ, которые запечатлели стрельбу на Лубянке в конце прошлого года, уволили со службы.

Согласно имеющейся у СМИ информации, свои места потеряли специалисты экономической безопасности ФСБ. Отмечается также, что работники ведомства, не ставшие препятствовать действиям своих коллег и не рассказывавшие об этом начальству, были наказаны дисциплинарным взысканием.

В ходе нападения «лубянского стрелка», произошедшего в столице РФ 19 декабря, был убит один сотрудник ФСБ. Еще один умер в медицинском учреждении. Указывается также, что были ранены четыре человека, включая одного гражданского. Нападавшего убили на месте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Кении полицейские застрелили 13-летнего мальчика, нарушившего карантин

В Кении был застрелен 13-летний мальчик, играющий вечером на балконе своих родителей.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 02.04.2020
  • читать 1 минуту

В Новокузнецке водитель пытался соблазнить полицейского взяткой

В Новокузнецке 64-летний водитель грузовика попытался подкупить сотрудника полиции, но неудачно. Инцидент… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 02.04.2020
  • читать 1 минуту

В Иркутске прибывшие из Таиланда туристы взбунтовались по пути в обсерватор

В Иркутске туристы, прилетевшие из Таиланда, устроили бунт, не желая ехать на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 02.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 3 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | город Мытищи, 3 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 3 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 3 апреля – ясно, до 0 °C | Королев, 3 апреля – ясно, до 10 °C | Подольск, 3 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Армавир, 3 апреля – ясно, до 13 °C |