Александр Беглов, губернатор города Санкт-Петербург, сообщил о том, что все соблюдающие режим самоизоляции местные жители старше 65 лет получат единовременные выплаты.

Главой региона было подписано постановление, согласно которому из резервного фонда на данные выплаты будет выделено шестьсот миллионов рублей. Ее получат неработающие граждане, которые непрерывно находятся по месту своего проживания на протяжении всего срока карантина.

Отмечается, что пенсионеры автоматически получат на свои банковские карточки по 2 000 рублей. Соответствующие выплаты будут осуществлены после отмены режима самоизоляции. Ранее Владимир Путин, лидер РФ, решил продлить его до 11 мая текущего года.