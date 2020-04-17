Ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус рассказал о том, какая погода ждёт москвичей на выходных и на следующей неделе.

Согласно его словам, из-за циклона над северной половиной европейской России, в столице наступит достаточно прохладная и неустойчивая погода. Весьма вероятны кратковременные осадки с дождём или мокрым снегом, а также порывистый ветер.

Температуры погоды днём не будет подниматься выше 8-ми градусов, ночью опустится до нуля. При этом в начале следующей недели на погоду начнёт влиять уже другой циклон.

Таким образом, ночью температура слегка повысится до +1 градуса, днём до +10. Но уже в среду вновь похолодает, и днём будет не более +6 градусов.

Начиная с четверга, согласно предварительному прогнозу, вероятность осадков сильно уменьшится, днём будет до +13 градусов.