На видеоканале телешоу «Давай поженимся!» появился ролик, в котором наиболее скандальные участники программы поведали о своей жизни после участия в передаче.

Программу снова посетила Елена Астафьева, названная первой красавицей телешоу. Она рассказала, что все еще не смогла отыскать себе жениха. Девушки с необычными именами Картье и Бугатти, которые раньше называли себя лучшими подругами, успели разругаться и обвинить друг друга в раскрытии переписок и попытке отравления.

На передачу также пришли Юрий Матвеевич, поднимавший в телеэфире липовую штангу, и Мария Ивановна, прославившаяся своим необычным пением. Оба гостя сообщили, что сейчас их часто узнают прохожие. Известность также получила невестка Алекса, губы которой напугали потенциального жениха.