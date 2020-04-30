Учащиеся одной из школ в Челябинской области подожгли поле, расположенное неподалеку от Бродокалмакского заказника.

Данный инцидент произошел в Красноармейском районе. Согласно словам Виталия Безрукова, замглавы регионального Министерства экологии, поджигатели были найдены в ходе рейда специалистов, занимающихся охраной природных территорий. Пожар удалось потушить до того, как он добрался до заказника.

Отмечается, то после установления суммы нанесенного ущерба родителей школьников обязательно привлекут к ответственности. В СМИ сообщают, что площадь сгоревшего участка составляет почти 2 гектара.