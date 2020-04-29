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В нескольких изданиях сообщили, что Сергей Жигунов, известный актер из РФ, в настоящее время живет в загородном коттедже вместе с Викторией Ворожбит, журналисткой, очень похожей на Анастасию Заворотнюк.

В сети Интернет сообщают, что Виктория и Сергей размещают фотографии и видео в соцсети Instagram из одного и того же места. Поклонники артиста уверены, что сейчас они оба живут в доме, расположенном в Абрамцево. Пользователи добавляют, что актер и его новая возлюбленная нередко публикуют снимки кота Самсона.

Однако телезвезда пока никак не прокомментировал изменения в своей личной жизни. Отмечается, что Жигунов на протяжении более тридцати лет жил вместе с Верой Новиковой. Супруги на время разошлись, когда у актера начался роман с Заворотнюк. Но после его завершения, артист вновь вернулся к жене.

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