Анна Кошмал, актриса, исполняющая роль Жени Ковалевой в сериале «Сваты», дала обещание фанатам, что в новом сезоне они обязательно увидят всех полюбившихся им персонажей.

Ранее поклонники ситкома расстроились известием о том, что они не смогут увидеть в продолжении сериала Ольгу Николаевну, так как исполняющая ее роль артистка – Людмила Артемьева – якобы не захотела участвовать в проекте. Однако Кошмал отметила, что данная информация не соответствует действительности.

По ее словам, Ольга никуда не исчезла. В новом сезоне также появится Николай Добрынин, Митяй, Лариса и многие другие знакомые зрителям герои. Однако название телешоу пришлось изменить – отныне оно называется «Заголовки», так как права на «Сваты» принадлежат компании из Украины.