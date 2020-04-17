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С 1 мая пенсионеры в России могут рассчитывать на постоянную прибавку к пенсии.

Однако касается она лишь некоторых категорий граждан, соответствующих нужным требованиям. Так, в Подмосковье, одинокие пенсионеры в возрасте от 65-ти лет, прожившие на территории региона не менее 10 лет, получат в качестве постоянной прибавки одну тысячу рублей.

Пенсионеры, чей возраст достиг 80-ти лет, вне зависимости от региона, получают увеличение фиксированной выплаты на 100% – то есть, они будут получать на 5 686 рублей и 25 копеек больше.

Также ветераны, участники и инвалиды войны, вдовы и вдовцы ветеранов, несовершеннолетние узники лагерей, получат по 75 тысяч рублей. Чуть меньше, по 50 тысяч рублей, будут выплачены труженикам тыла и совершеннолетним узникам лагерей.

Кроме того, отмечается, что в регионах могут быть установлены свои выплаты. Так, в Тверской области ветераны дополнительно получат по 25 тысяч рублей, а в Курской области по 5 тысяч рублей выплатят участникам войны, и по 2 тысячи – их вдовам и вдовцам.

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