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Российский певец Оскар, который не так давно заявил, что он женщина-трансгендер по имени Скарлетт Ля Куин, рассказал о том, что переболел в Нью-Йорке коронавирусом.

Согласно рассказу Скарлетт, опубликованному в Instargam-аккаунте, она начала чувствовать слабость и боль в горле в начале марта, когда город ещё не был закрыт на карантин, а коронавирусная инфекция большинством не воспринималась как серьёзная угроза.

Спустя неделю она обратилась за медицинской помощью, и даже сдала тест на коронавирус, оказавшийся положительным. Однако из-за нехватки мест в больнице в госпитализации Скарлетт отказали. Со временем симптомы ухудшились. Бороться с заболеванием певице пришлось около месяца, а сейчас она проходит восстановление. В настоящее время её самочувствие хорошее.

Также Скарлетт отметила, что Нью-Йорк оказался не готов к вспышке коронавируса.

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