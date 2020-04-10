Армия РФ потихоньку теснит войска Соединенных Штатов в северно-восточной области Сирии путем усиления военной группировки в данном регионе.

Помимо отражения угрозы со стороны Турции российскому командованию приходится противостоять американским военным силам, которые продолжают стягивать новые подразделения из Ирака в зоны соприкосновения. Россия при этом занимается укреплением обороноспособности свое авиабазы в Эль-Камышлы.

В издании Al-Masdar News, сославшись на собственные источники в правительственной армии Сирии, сообщили о том, что в Эль-Хасаке было переброшено 20 единиц бронетехники и несколько десятков военных армии РФ. По дороге российская боевая колонна столкнулась с американским патрулем, однако американцам не удалось остановить передвижение россиян.