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Петербургские ученые продемонстрировали новый способ для увеличения эффективности работы светодиодных ламп, применив для этого недорогие и экологически чистые материалы.

Работники Университета ИТМО вместе с зарубежными специалистами продолжительный период времени разрабатывали новые методы по повышению эффективности светодиодов и солнечных панелей. В конечном итоге им удалось добиться успехов, модернизировав не базовый активный слой, а его дополнительные слои, главная функция которых заключается в переносе электронов.

По мнению экспертов, необходимо начать разработку дополнительных слоев на базе перовскита. Они воспользовались углеродными точками, которые позволили повысить эффективность солнечных панелей на 13 процентов.

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