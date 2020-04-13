Протоиерей Димитрий Смирнов заявил о том, что денежные трудности россиян, появившиеся из-за кризиса в связи с коронавирусом, являются “страшными картинками”, которые рисуют бесы.

Об этом он сообщил в эфире передачи “Беседы с батюшкой” на телеканале “Союз”, которая вышла ещё 5 апреля, но замечена СМИ была лишь недавно. Также он посоветовал тем людям, у которых возникли серьёзные финансовые трудности, просить милостыню, однако не деньгами, а “горсточкой крупы”.

13 апреля, в радиоэфире “Говорит Москва” он прокомментировал свой совет тем, что не стоит искать трагедию там, где её нет. По словам Димитрия, в России люди живут неплохо, несмотря на небольшую зарплату, но теперь им пришлось выйти из своего расслабленного состояния. Также он заявил, что он не знает, можно ли в условиях режима самоизоляции просить милостыню.