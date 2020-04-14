Учёные заявили, что первое крупное вымирание в истории Земли спровоцировано не только глобальным похолоданием, но и значительным снижением концентрации кислорода на планете.

Произошло это в конце ордовикского периода, около 444 миллионов лет назад, когда континенты ещё не отделились, а основная часть жизни была водной. Из-за планетарного катаклизма, который учёные до сих пор не знают, как объяснить, около 85% видов живых существ просто исчезли.

Первая волна вымирания произошла из-за глобального похолодания, а после завершения ледникового периода уровень моря значительно поднялся, что привело к снижению концентрации кислорода в воде. Длилось это около трёх миллионов лет. Дефицит кислорода стал губителен для многих живых существ.

Отмечается, что в настоящее время количество кислорода в морях также уменьшается, что тоже грозит морским обитателям вымиранием.