Правительство Ленинградской области опубликовало правила режима самоизоляции в регионе. В них указано, что можно, а что нельзя делать местным жителям во время карантина.

Начиная с 6 апреля, в учебных заведениях будет организованно дистанционное обучение. Прием детей в детские сады возобновится, но только с соблюдением специальных дезинфекционных мероприятий. Утром у всех малышей будут измерять температуру. Плановые медосмотры и госпитализация отменены. Общественный транспорт начнет работать в режиме выходных дней – все водители должны носить перчатки и маски.

ЖКХ будут работать в штатном режиме, но не смогут начислять пеню за возможные просрочки платежей. Системообразующие и промышленные компании смогут продолжить работу. ИП вне поселений и организации, перешедшие на удаленную работу, тоже продолжат свою деятельность. Массовые мероприятия запрещены. Перемещение граждан ограничено одним районом. При себе нужно иметь удостоверение личности и документ, способный подтвердить место проживания.