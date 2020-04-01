Представители московского Министерства инвестиций, промышленности и науки, рассказали о том, какую помощь смогут получить предприниматели региона в связи с пандемией коронавируса.

Согласно их словам, за последние дни они получили свыше двух с половиной тысячи обращений от бизнесменов с просьбой о поддержке. Поэтому ими были подготовлены соответствующие меры. К примеру, величина субсидий, выдаваемых ИП, а также малым и средним предприятиям на возмещение расходов от приобретения оборудования, увеличена до 50 процентов.

Фонд микрофинансирования региона решил уменьшить процентную ставку по кредитам для предпринимателей до 6% годовых. В него также были внесены дополнительные 200 000 000 рублей, чтобы увеличить количество бизнесменов, которые могут получить микрокредиты.