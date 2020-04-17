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В соцсети ВКонтакте был размещен видеоролик, на котором можно увидеть большую очередь в столовую. Запись была сделана на стройплощадке в Белокаменке.

На размещенных кадрах показано, что цепочка из людей растянулась на сотни метров, причем никто из рабочих не соблюдает социальную дистанцию, составляющую как минимум один метр. Пользователи в комментариях выдвигают разные причины образования такой огромной толпы. Один из комментаторов отметил, что речь, скорее всего, идет о медицинской проверке или выдаче зарплаты.

В местных СМИ отмечают, что из-за обнаружения в Белокаменке большого количества случаев заражения коронавирусом возле населенного пункта Междуречье был развернут специальный госпиталь МЧС, который скоро начнет принимать первых пациентов.

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