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Сотрудники Министерства здравоохранения Хабаровского края сообщили о том, что в региональной столице на карантин закрыли подстанцию скорой помощи.

В опубликованном сообщении отмечается, что у одного из работников подстанции была выявлена коронавирусная инфекция. После этого 8 бригад скорой помощи было решено отправить на двухнедельный карантин. Все они сдали анализы на проведение теста. В здании сейчас осуществляется дезинфекция.

Данная подстанция располагалась в Кировском районе. Его жителей в течение четырнадцати детей будут обслуживать врачи из других бригад. На сегодня, 23 апреля, в крае зафиксировано 272 случая инфицирования коронавирусом. 5 пациентов умерли, а 21 – выписан из больниц.

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