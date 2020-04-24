читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что необходимо подготовить дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, чьё состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, но они желают госпитализации.

Согласно его заявлению, главы городов должны рассмотреть возможность размещения таких пациентов в санаториях, гостиницах, или любых иных приспособленных для этого местах. Как он отметил, некоторые люди в силу возраста или иных жизненных обстоятельств опасаются оставаться дома одни, и им необходима госпитализация, даже если у них отсутствуют критичные симптомы инфекции.

Как отметил губернатор, в настоящее время главы городов региона получили поручение подготовить и рассмотреть размещение подобных пациентов для их дальнейшего долечивания.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Правительство планирует ввести в России электронную однократную визу

Российское правительство решило внести в Государственную думу законодательный проект, согласно которому в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Дочь Любови Успенской удивила подписчиков небритыми подмышками

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в своём поделилась фотографией со своей татуировкой на… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 24.04.2020
  • читать 1 минуту

Минздрав организовал проверку смерти мужчины из-за отказа в медпомощи

В Забайкалье начата проверка после отказа оказания необходимой медицинской помощи жителю Шерловой… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 24.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 24 апреля – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи, 24 апреля – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 24 апреля – снег, до 3 °C | Южно-Сахалинск, 24 апреля – небольшая облачность, до 2 °C | Королев, 24 апреля – ясно, до 16 °C | Подольск, 24 апреля – пасмурно, до 8 °C | Армавир, 24 апреля – ясно, до 15 °C |