Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что необходимо подготовить дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, чьё состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, но они желают госпитализации.

Согласно его заявлению, главы городов должны рассмотреть возможность размещения таких пациентов в санаториях, гостиницах, или любых иных приспособленных для этого местах. Как он отметил, некоторые люди в силу возраста или иных жизненных обстоятельств опасаются оставаться дома одни, и им необходима госпитализация, даже если у них отсутствуют критичные симптомы инфекции.

Как отметил губернатор, в настоящее время главы городов региона получили поручение подготовить и рассмотреть размещение подобных пациентов для их дальнейшего долечивания.