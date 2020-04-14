Ранее мы публиковали материал о видеообращении жителей одного из райнов Белгорода, адресатом которого стал Владимир Путин.

Авторы ролика сообщили, что не могут зарегистрировать право собственности на квартиры, введённые в эксплуатацию ещё в августе 2019 года. В связи с этим возникают проблемы с устройством детей в школы и дошкольные учреждения, и с получением услуг в поликлиниках.

Как сообщает Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области (далее – Управление), опубликованные сведения о размещении информации о неправомерных действиях Управления не соответствуют действительности, в связи с чем публикуем разъяснения по сложившейся ситуации.

Доводы о требовании оплаты государственной пошлины за регистрацию права от физических лиц не подтверждаются фактическими обстоятельствами.

Уведомление о приостановлении (отказе) в осуществлении государственной регистрации прав не содержало требований об оплате государственной пошлины в повышенном размере (как для организации).

Управлением сообщалось о том, что избранная схема создания жилых помещений (квартир) не соответствует требованиям положений действующего законодательства закрепленных Федеральными законами от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В связи с чем у жителей г. Белгорода и Белгородской области, чьи средства были привлечены ЖНК «Новая Жизнь», отсутствуют основания для государственной регистрации права в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Что касается довода о массовости сложившейся ситуации, сообщаем, что в рассматриваемый период подано 2 заявления.

Относительно информации о принятом решении суда отмечаем, что судебный акт не содержит сведений о признании права собственности заявителя, как и обязания (понуждения) Управления осуществить регистрацию права при вышеуказанных обстоятельствах (при отсутствии правоустанавливающего документа). Указанный судебный акт на сегодня обжалуется Управлением.

Обращаем внимание жителей Белгородской области, что осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства и доведение до сведений заинтересованных лиц информации о легальных способах создания и приобретения прав на квартиры входит в компетенцию департамента строительства и транспорта Белгородской области.