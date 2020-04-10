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Житель Алтая, находясь в нетрезвом состоянии, украл сумку с одеждой на сумму 39 000 рублей из частного дома. Злоумышленника задержали.

Отмечается, что данное преступление было совершенно в первых числах февраля. Обвиняемый в течение нескольких дней распивал алкогольные напитки. Во время очередного похода в магазин за спиртным он решил ограбить дом, расположенный на улице Заречная. Проникнув в здание, он не нашел в нем ничего ценного кроме сумки с вещами. Не сумев продать их знакомой, он принес одежду домой.

Спустя двое суток преступника задержали. В его доме была обнаружена вся похищенная одежда, стоимость которой составляла 39 000 рублей. В отношении 32-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время состоится суд.

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