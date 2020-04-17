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В Сирии неизвестный военный самолёт России провёл атаку сил боевиков в Идлибе.

По словам боевиков, Россия провела атаку в районе долины Аль-Габ, в результате чего как минимум трое людей, состоявших в про-турецкой террористической организации “Джейш Аль-Наср”, погибли. Сообщается, что был совершён авиационный удар, при этом самолёт не был никем обнаружен – ни боевиками, ни ПВО Турции.

Также, по словам террористов, уничтожить боевиков мог не боевой самолёт, а беспилотник, что тоже сомнительно – сооружение, где они находились весьма сильно повреждено осколками снаряда. Как считает арабское издание “Al-Masdar News”, мог быть задействован беспилотник-“камикадзе”, но у России таких дронов, которые смогли бы провести подобную операцию на большом расстоянии, нет.

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