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Опубликован список мер для поддержки предпринимателей, работающих в Москве и оказавшихся в трудном положении из-за введенного властями всеобщего режима самоизоляция.

В рамках первого пакета поддерживающих мер, принятого в конце марта, были продлены сроки уплаты торгового сбора на 1-й квартал текущего года. Было также решено отодвинуть время уплаты аванса по налогу на имущество и землю для компаний, работающих в области спорта, туризма, культуры и питания. Затем был принят второй пакет, который дал соответствующую отсрочку организациям, занимающимся продажей товаров и предоставлением различных услуг.

На официальном интернет-портале московской мэрии появилась также информация о том, что туристические компании, заведения общепита, представители гостиничного бизнеса и организации, предоставляющие бытовые услуги, будут освобождены от оплаты аренды городских земель. Арендодатели, предоставившие скидку своим клиентам в размере более 50%, смогут получить компенсацию от города.

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