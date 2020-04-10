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В американском издании The National Interest напомнили о том, что Российская Федерация обладает наиболее обширным на планете арсеналом ракет.

По словам автора материала Калеба Ларсона, Россия продолжает модернизировать свои крылатые и баллистические ракеты, оставаясь лидером в плане, как выпуска ракет, так и использования передовых технологий. Особое внимание необходимо обратить на российские МБР, дальность поражения которых превышает десять тысяч километров. Речь идет о ракетах РС-28 «Сармат» и Р-36М2 «Сатана».

Ларсон отмечает, что хоть «Сатана» морально устарела, из-за чего ее потихоньку снимают с боевого дежурства, однако она все еще обладает впечатляющими характеристиками. Например, огромной грузоподъемностью и дальностью действия (около 11 000 километров). Что касается ракет «Сармат», то они будут приняты на вооружение в следующем году. Их полезная нагрузка достигает 10 тонн, а дальность поражения – 18 000 километров.

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