Актриса Кристина Асмус пожаловалась своим поклонникам на то, что стала слишком много и часто есть.

Ранее Асмус сообщала, что у неё в жизни наступил приятный период – для съемок в фильме её попросили поправиться на несколько килограммов. В итоге она стала есть несколько раз в день вкусную, но вредную пищу.

Однако не успели съёмки начаться, как в стране был введён карантин, и рабочий процесс пришлось перенести на неопределённое время. Теперь всё своё время Кристина проводит дома, что привело к тому, что она не может отказаться от своей привычки.

В своей публикации Асмус рассказала, что страдает “ночным обжорством”. Так, в час ночи, понимая, что это последний на сегодня приём пищи, актриса берёт двойную порцию, но не может заснуть до пяти утра и в три часа ночи вновь голодная.

В итоге актриса попросила помощи у своих подписчиков с советами о том, как ограничиться хотя бы 7-разовым питанием.