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В Вилючинске (Камчатка) пожилой мужчина обнаружил в унитазе своей квартиры небольшую змею. Позднее ее выловили и посадили в банку. Видео с рептилией появилось в Сети.

Данное происшествие случилось вчера, 18 апреля, в одном из жилых домов города. В местных СМИ сообщают, что пенсионер заметил змею, когда зашел в туалет – рептилия находилась в унитазе. Мужчина перепугался, однако смог посадить незваную гостью в банку. Затем он передал ее местному волонтеру.

По словам девушки, забравшей змею на передержку, вскоре к ней пришел возможный хозяин рептилии. Он сообщил, что потерял питомца несколько недель назад. Эксперты отмечают, что эта змея не ядовитая, а ее возраст не превышает трех месяцев.

На видео запечатлели выползшую из унитаза змею на Камчатке

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