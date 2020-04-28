читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Алтае женщина, находившаяся за рулём своей Mazda Tribute, не справилась с управлением, в результате чего произошло ДТП, и машина перевернулась.

Инцидент произошёл 27 апреля в селе Яконур. Согласно имеющейся информации, женщина съехала с трассы и допустила столкновение с припаркованным Toyota Carina. Удар был такой силы, что Mazda перевернулась на крышу.

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу, однако выяснилось, что в госпитализации она не нуждается. Кроме того, во время расследования инцидента обнаружилось, что женщина находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а также что она не имеет водительских прав.

В отношении виновницы ДТП был составлен административный протокол.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Российские пользователи iPhone увидят рекламу при поиске приложений

Компания Apple дала возможность российским разработчикам приложений для iOS рекламировать свою продукцию.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.04.2020
  • читать 1 минуту

В Ленобласти в мае начнётся благоустройство 100 территорий

В Ленобласти в 2020 году собираются благоустроить 100 территорий. Информацию сообщила пресс-служба… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.04.2020
  • читать 1 минуту

В Смоленске мужчина изнасиловал 13-летнюю соседку по общежитию

В Смоленске несовершеннолетняя девочка стала жертвой насильника. Инцидент произошёл 15 апреля в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 28 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | город Мытищи, 28 апреля – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский, 28 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск, 28 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Королев, 28 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Подольск, 28 апреля – небольшой снег, до 8 °C | Армавир, 28 апреля – ясно, до 14 °C |