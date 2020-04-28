На Алтае женщина, находившаяся за рулём своей Mazda Tribute, не справилась с управлением, в результате чего произошло ДТП, и машина перевернулась.

Инцидент произошёл 27 апреля в селе Яконур. Согласно имеющейся информации, женщина съехала с трассы и допустила столкновение с припаркованным Toyota Carina. Удар был такой силы, что Mazda перевернулась на крышу.

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу, однако выяснилось, что в госпитализации она не нуждается. Кроме того, во время расследования инцидента обнаружилось, что женщина находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения, а также что она не имеет водительских прав.

В отношении виновницы ДТП был составлен административный протокол.