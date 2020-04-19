Житель Калтана повредил чужое транспортное средство, которое преграждало выезд с парковочной зоны для его подруги.

В январе текущего года владелец машины Honda написал заявление в правоохранительные органы, сообщив о том, что на парковке рядом с домом неизвестный мужчина сломал зеркало на его авто и повредил кузов. Общий ущерб автомобилю превысил 70 тысяч рублей. Вскоре полицейские установили личность обвиняемого, в отношении которого затем было открыто уголовное дело.

Полицейские выяснили, что 29-летний мужчина повредил чужой транспорт, находясь в нетрезвом состоянии. Правоохранители собрали все доказательства вины подозреваемого и направили дело в суд. Если его признают виновным, то ему может грозить заключение в тюрьме сроком до двух лет.