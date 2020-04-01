Сотрудники оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в столице РФ сообщают о том, что медсестры и доктора, лечащие пациентов с коронавирусом, регулярно проходят сдачу тестов.

В опубликованном сообщении указывается, что частота прохождения тестирования зависит от того, насколько часто и близко врач контактирует с зараженными. Если у работника медучреждения подтверждается наличие заболевания, то к нему применяют стандартный в таких случаях протокол. Заразившегося и контактировавших с ним людей помещают в изоляцию, а потом назначают лечение.

На данный момент времени в РФ зафиксировано более 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Среди них 17 человек умерли, а 121 – выписан из больниц. Во многих регионах был введен режим самоизоляции. Россиянам рекомендуется не выходить из своих домов без острой на то необходимости.