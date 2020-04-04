Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предложил создать временное ограничение на продажу крепкого алкоголя.

При этом он отмечает, что о “сухом законе” речь не идёт, но вот сделать ограничение на продажу именно крепкой алкогольной продукции на время эпидемии коронавирусной инфекции, как он считает, было бы неплохо. Он сообщил, что курение и алкоголь способны ухудшить течение заболевания и, кроме того, повысить заразительную силу коронавируса.

Также Брюн прокомментировал и увеличение продаж алкогольной продукции в стране. Как он считает, это не окажет влияния на статистику по алкоголизму. Он предположил, что ситуация с покупкой алкоголя такая же, как и с гречкой – люди покупают его с запасом на будущее, не зная, как будет развиваться ситуация дальше, сколько времени им придётся провести дома и когда они смогут свободно ходить по улицам.