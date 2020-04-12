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Представители башкирского Министерства здравоохранения раскрыли информацию о состоянии больных, у которых был подтвержден коронавирус.

В настоящий момент времени в республике соответствующая болезнь подтверждена у 66 местных жителей, причем 7 из них уже выписали из больниц, а 10 – лечатся в домашних условиях (у них не обнаружено симптомов заболевания). Остальные лежат в медицинских учреждениях. Большинство зараженных находятся в Республиканской инфекционной клинике.

По словам врачей, они оценивают состояние почти всех пациентов как среднетяжелое. Только один больной находится в тяжелом состоянии. На данный момент в регионе с COVID-19 скончались двое местных жителей, причем одного из них «убил» отек мозга.

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