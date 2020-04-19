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Учёные университета Вашингтона проверили теорию о том, что распространение ожирения может быть связано с тем, что беременные женщины ведут малоподвижный образ жизни.

Для проверки теории был проведён эксперимент на мышах. Животных поделили на две группы, одна из которых бегала около часа в день. Обнаружилось, у тех мышей, кто бегал каждый день, соотношение бурого жира по отношению к массе тела увеличилось на 40%, а процент белого жира заметно снизился. Также тренирующиеся мыши набрали меньше веса. Аналогичные изменения были и у детёнышей.

Бурый жир, как отмечается, влияет на выработку тепла, а белый является запасом энергии.

В дальнейшем мышат восемь недель держали на высококалорийной диете. Выяснилось, что самки, являющиеся дочерьми тренирующихся мышей, ели больше, но при этом набрали меньше веса по сравнению с дочерьми тех самок, которые не тренировались. Для самцов подобной зависимости не выявилось.

Отмечается, что учёные полученные результаты не применяют по отношению к женщинам, но рекомендуют им сохранять физическую активность во время беременности.

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