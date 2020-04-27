В субботу, 25 апреля, Владиславу Третьяку, легендарному вратарю СССР, исполнилось 68 лет. Многие спортивные эксперты считают его лучшим голкипером века.

Впервые он встал за ворота ЦСКА около 51 года назад и защищал их вплоть до окончания своей карьеры, которая завершилась в 1984 году. Членом советской сборной Третьяк смог стать в 1971 году. По ту сторону Атлантики о нем узнали через год, когда он показал невероятно уверенную игру в рамках Суперсерии.

За все время своей продолжительной карьеры Третьяк смог завоевать 3 золотые олимпийские медали и 10 раз выходить победителем на чемпионатах мира. Ему также вручили Кубок Канады около 39 лет назад. В настоящее время он является президентом Федерации Хоккея России.