читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Дрозденко, руководитель Ленобласти, рассказал о том, как в регионе готовятся к проведению майских праздников в условиях эпидемии коронавируса.

Согласно словам губернатора, необходимо основывать свои решения на принципе разумности. Он считает, что если сделать все правильно и излишне не ужесточать режим самоизоляции, то у людей не возникнет неудобств и при этом они будут стимулированы к соблюдению карантина. Дрозденко добавил, что власти начали подготовку к новой волне дачников, которая непременно возникнет в начале мая.

Стало известно, что в Ленинградской области с 30 апреля по 1 мая планируется закрыть все магазины для проведения в них дезинфекции. По мнению регионального правительства, это не вызовет неудобств у людей, так как они смогут приобрести необходимые продукты в другие дни. Прибывающие дачники при этом, скорее всего, проведут закупки в городе, где живут – это позволит не допустить возникновения толп людей в областных торговых точках.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Москве запустили сервис проверки цифровых пропусков персонала для организаций

Представители московского департамента предпринимательства заявили о запуске интернет-сервиса, предназначенного для проверки цифровых… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Мэрия Новосибирска объяснила отказ от более прочного вида асфальта

Роман Дронов, глава транспортного департамента Новосибирска, во время брифинга объяснил, почему для… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Десятилетняя российская актриса снимется в высокобюджетном американском сериале

Марта Тимофеева, 10-летняя киноактриса из РФ, смогла подписать выгодный контракт на участие… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 27 апреля – ясно, до 6 °C | город Мытищи, 27 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 27 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Подольск, 27 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир, 27 апреля – небольшой дождь, до 14 °C |