Александр Дрозденко, руководитель Ленобласти, рассказал о том, как в регионе готовятся к проведению майских праздников в условиях эпидемии коронавируса.

Согласно словам губернатора, необходимо основывать свои решения на принципе разумности. Он считает, что если сделать все правильно и излишне не ужесточать режим самоизоляции, то у людей не возникнет неудобств и при этом они будут стимулированы к соблюдению карантина. Дрозденко добавил, что власти начали подготовку к новой волне дачников, которая непременно возникнет в начале мая.

Стало известно, что в Ленинградской области с 30 апреля по 1 мая планируется закрыть все магазины для проведения в них дезинфекции. По мнению регионального правительства, это не вызовет неудобств у людей, так как они смогут приобрести необходимые продукты в другие дни. Прибывающие дачники при этом, скорее всего, проведут закупки в городе, где живут – это позволит не допустить возникновения толп людей в областных торговых точках.