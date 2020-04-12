Соседство людей и грызунов наблюдается веками. Крысы всё время живут рядом с человеком, потому что возле него всегда можно найти достаточно пищи. Несмотря на технический прогресс, до сих пор не найден способ, позволяющий убрать крыс подальше от людей. Они быстро приспособляются к условиям окружающей среды и являются постоянной проблемой для человека. А их чрезмерно развитая популяция несёт в себе много неприятностей.

Какие угрозы несут крысы?

Грызуны представляют собой в первую очередь санитарно-гигиеническую угрозу. Они не только крадут нашу пищу, но и загрязняют её, передают болезни. Они стали основными разносчиками чумы и тифа, превратившиеся в пандемии. Крысы завсегдатаи канализации, грязных труб, мусорных баков с гниющей пищей. В результате они становятся средой обитания для различных типов патогенных микроорганизмов, которые очень опасны для человека. Они также распространяют вшей, блох, клещей. Встреча с крысой или пищей, которую она заразила ранее, может представлять угрозу для жизни, поскольку они переносят заболевания, потенциально смертельные для человека.

Крысы агрессивны, когда ищут пути спасения: могут прыгать на человека, царапать и кусать его. Они используют свои невероятно острые зубы и перекусывают кабели, повреждают стены и трубы. По их причине происходят пожары, затопления и возникают другие проблемы, которые могут привести к трагичным последствиям для людей.

Разрушительное воздействие на экосистему

Крысы также оказывают вредное воздействие на окружающую среду, в которой они оседают. Они являются одним из самых выживаемых видов в природе. Поэтому мелкие животные рядом с ними не имеют шансов — они становятся частью рациона крыс. Моллюски, рептилии и амфибии, мелкие млекопитающие и даже птенцы уничтожаются крысами. Поэтому появление крыс в любом районе вызывает вымирание более мелких видов.

Враги фермеров

Вредность грызунов в сельском хозяйстве выражается в загрязнении кормов, повреждении оборудования, а также распространении различных заболеваний. Одна крыса может съедать до 20 кг зерна в год. Казалось бы, это не так много. Однако если учесть скорость размножения грызунов, то проблема становится гораздо более серьёзной. Поэтому в благоприятных условиях, при отсутствии мер по истреблению крыс, популяция грызунов может достигнуть колоссальных размеров за короткое время. Фекальное загрязнение зерна становится источником серьёзных заболеваний как для людей, так и для животных. Поэтому владельцы таких хозяйств один или два раза в год вызывают службы уничтожения крыс, которые эффективно и с гарантией помогают избавиться от грызунов, пока они ещё не нанесли существенный вред хозяйству и продовольственным запасам.

Как предотвратить нашествие крыс?

Крысы поселяются в наших домах или других строениях в поисках тепла, покоя и еды. Это идеальные условия для их размножения. Можно противодействовать их появлению, используя некоторые правила:

Ведро с пищевыми отходами должно вовремя опустошаться, чтобы не заманивать грызунов.

Необходимо закрывать кладовые и предотвращать доступ в них крысам.

Дефекты и возможные щели в стенах следует вовремя ремонтировать. Это относится и к отверстиям для труб и кабелей, через которые грызуны могут проникнуть в дом.

Следует чаще убирать и выбрасывать лишний хлам с подвалов, чердаков или складов, чтобы они не стали укрытием для крыс.

Если в помещении живёт кошка, то её запах отпугивает крыс, и они близко не приближаются.

Как бороться с крысами?

Уничтожение крыс — задача не из лёгких. Нужно правильно выбрать яд, у него должно быть отложенное действие. Это связано с тем, что крысы очень осторожны. Если они сталкиваются с приманкой, то посылают разведчиков, которые съедают её. Остальные наблюдают за ними в течение нескольких дней. Если те выживают — это знак, что еда безопасна. Поэтому если хоть одна крыса умрёт быстро, то остальная часть приманки не будет тронута. Важно выбрать меры, которые убьют крысу после нескольких дней приёма.

Помимо выбора конкретного вещества, очень важно правильно выбрать место для размещения яда. Чтобы и крысы получили смертельную дозу и не пострадали люди и животные. Количество препарата зависит от численности популяции грызунов в помещениях или на прилегающей территории. Поэтому важно реагировать сразу же после появления первых признаков присутствия крыс. Если начать истребление крыс слишком поздно, то будет очень хлопотно и обойдётся весьма дорого.

Дератизация останавливает рост численности крыс

Дератизация — это процедура, которая устраняет крыс и опасности, связанные с ними. Уничтожение крыс проводится различными методами, в зависимости от вида, размера популяции и местоположения. Служба уничтожение крыс «Городская дезстанция» при проведении работ в Нижегородской, Ленинградской, Псковской областях наиболее часто использует два метода дератизации:

Химический метод — используются яды, которые действуют через пищеварительный тракт вредителей. Яды могут иметь различные формы: гранулы, пасты, отравленные зёрна, хлопья, порошок. Приманка располагается в так называемых кормушках для грызунов. Это устройства, похожие на клетки, которые имеют входное отверстие. Внутри них находится пища, отравленная ядом, которая привлекательна для крыс. Физический метод — включает в себя распределение различных видов ловушек для отлова грызунов.

При проведении дератизации необходимо постоянно следить за приманками и вовремя собирать мёртвых крыс.

Уничтожение крыс должны проводить все владельцы и управляющие имуществом многоквартирных домов, нежилых помещений и других зданий, где могут поселиться крысы и нести потенциальную угрозу людям, животным, продуктам питания и зданиям.