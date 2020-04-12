В издании Daily Mail сообщили о том, что в Канны из-за карантина не пропустили частный бизнес-джет, на котором находились очень богатые люди, и отправили его назад в столицу Британии.

Отмечается, что на борту самолета находились 7 мужчин, возраст которых варьировался от 40 до 50 лет, и 3 молодые девушки. Все они летели на виллу во Франции, которая была снята богатеями для совместного проведения режима самоизоляции. Богачи должны были сесть во французском аэропорту, а затем добраться до точки назначения на 3-х вертолетах.

Но уже в воздушной гавани они были остановлены сотрудниками правоохранительных органов, которые не позволили им пересесть на вертолеты, так как во Франции были введены ограничения на любые перелеты из-за пандемии коронавируса. В итоге туристам пришлось лететь назад. Журналисты отмечают, что они являлись уроженцами Германии, Украины, Румынии, Франции и Хорватии.