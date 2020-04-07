В Санкт-Петербурге снизился индекс самоизоляции, который можно увидеть на сервисе “Яндекс. Карты”.

Значение на 17:00 составляет 2,8 балла – то есть, большая часть жителей города находится на улицах. Судя по всему, причиной того, что петербуржцы вышли на улицы города, несмотря на самоизоляцию, является солнечная погода – температура воздуха составила 15,4 градуса. Таким образом, в Санкт-Петербурге самые плохие показатели среди городов с населением более миллиона жителей.

Впрочем, в других городах ситуация немногим лучше. К примеру, индекс самоизоляции в Москве на то же время – 2,9, а в Екатеринбурге – 3.

При этом индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге всё ещё выше, чем до введения режима, но намного меньше, чем было буквально несколько дней назад.