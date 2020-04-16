Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта», разделся вместе со своей гостьей Глюкозой, российской исполнительницей, для участия в новом интернет-флешмобе.

В опубликованном в соцсети «Инстаграм» видео можно увидеть, что знаменитости прикрыли свои обнаженные тела одними лишь подушками, закрепив их на себе с помощью поясов. Перед началом телешоу ведущий принес извинения за свой «идиотский вид», заявив, что все его вещи украли при подготовке к этому челленджу.

В комментариях к записи многие пользователи начали расхваливать внешность Урганта, отметив, что он имеет весьма стройную фигуру. Некоторые подписчики заявили, что ведущий является лучшей моделью с подушкой из всех.