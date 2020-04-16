читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта», разделся вместе со своей гостьей Глюкозой, российской исполнительницей, для участия в новом интернет-флешмобе.

В опубликованном в соцсети «Инстаграм» видео можно увидеть, что знаменитости прикрыли свои обнаженные тела одними лишь подушками, закрепив их на себе с помощью поясов. Перед началом телешоу ведущий принес извинения за свой «идиотский вид», заявив, что все его вещи украли при подготовке к этому челленджу.

В комментариях к записи многие пользователи начали расхваливать внешность Урганта, отметив, что он имеет весьма стройную фигуру. Некоторые подписчики заявили, что ведущий является лучшей моделью с подушкой из всех.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Нарушившего режим самоизоляции жителя Подмосковья сдал родной дед

В подмосковном поселке Барвиха местного жителя наказали за нарушение режима самоизоляции. Информацию… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Десять пациентов с коронавирусом подключили к аппаратам ИВЛ в Ленобласти

В больницах Ленинградской области десять пациентов было решено подключить к аппаратам искусственной… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Юная певица из Выборга может пройти в финал шоу “Голос. Дети”

София Фоменко, родом из Выборга Ленинградской области, вернётся в новом этапе шоу… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 14.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 16 апреля – снег, до 2 °C | город Мытищи, 16 апреля – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский, 16 апреля – пасмурно, до 4 °C | Южно-Сахалинск, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 0 °C | Королев, 16 апреля – небольшой дождь, до 10 °C | Подольск, 16 апреля – пасмурно, до 5 °C | Армавир, 16 апреля – пасмурно, до 9 °C |