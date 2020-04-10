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Иосиф Пригожин, продюсер из РФ, во время беседы с журналистами из информационного агентства Super пошутил о разводе со своей женой – исполнительницей Валерией.

Согласно словам знаменитости, его супруге приходится постоянно слушать его телефонные беседы, после которых она все время спрашивает, с кем он разговаривает. Пригожин отметил, что это зачастую сильно его злит. Он в шутку добавил, что если коронавирус не приведет их брак к разводу, то это окажется настоящим чудом.

В рамках интервью продюсер также отметил, что за все те семнадцать лет, которые они живут вместе, Валерия еще ни разу не оскорбила или не нагрубила ему. В СМИ напоминают, что звездная пара сейчас сидит дома, соблюдая всеобщий режим самоизоляции.

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