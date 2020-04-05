Александр Дрозденко, глава Ленобласти, опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» новый пост, в котором выразил слова благодарности дезинфекторам, работающим сейчас в городах и поселках.

Вчера, 4 апреля, губернатор региона разместил в социальных сетях видеоролик, на котором можно увидеть дезинфекторов, занимающихся обработкой автотрасс, проходов в торговые точки, автобусных остановок, игровых площадок и других объектов. В подписи к записи Дрозденко отметил, что они сейчас осуществляют «трудовой подвиг».

На сегодня в Ленинградской области зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом. Двое пациентов были выписаны из медучреждений в связи с их выздоровлением. За последние сутки в больницы поступило еще 10 инфицированных.