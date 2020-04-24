Из-за коронавируса и угрозы его распространения в этом году в Москве и Подмосковье было принято решение закрыть кладбища для посещения, несмотря на такой праздник, как Пасха. При этом, как отмечается, запрет не касается организации похорон.

Сотрудниками Госадмтехнадзора Подмосковья была осуществлена проверка исполнения указа о закрытии кладбищ. Всего была проверена работа 325 кладбищ, из них, как выяснилось, четыре продолжали свободно работать и были доступны для посещения – два кладбища в Талдомском округе, “Вознесенское” в Наро-Фоминске и Гражданское кладбище на Юркинском шоссе.

По результатам проверки были отправлены уведомления в администрацию, кроме того, было заведено административное дело.