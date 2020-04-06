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Владимир Порханов, главврач первой краевой больницы Кубани, опубликовал видеообращение, в котором описал ужасную смерть от коронавирусной инфекции. Он призвал местных жителей не выходить из своих домов.

Согласно словам медика, в России началась эпидемия коронавируса нового типа COVID-19. Он добавил, что трудится в сфере здравоохранения около пятидесяти лет и за всю свою работу ни разу не видел более ужасной смерти, чем от нынешней инфекции. Пациент просто не способен самостоятельно дышать, а аппаратов ИВЛ хватает далеко не во всех больницах. В результате больной умирает от отдышки.

Врач отметил, что в Краснодарском крае зафиксировано 39 случаев инфицирования, добавив, что в столице РФ их гораздо больше. Порханов попросил россиян не выходить из своих домов, а во время посещения магазинов обязательно надевать перчатки и маску.

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