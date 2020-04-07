Глава Соснового Бора Михаил Воронков на оперативном совещании местной администрации, состоявшемся 6 апреля, рассказал о подготовке к введению режима чрезвычайной ситуации.

Согласно его заявлению, все сотрудники ОМВД готовы к карантину. На всех четырёх въездах в город проводятся подготовительные проверки, там установлены бытовки и блоки. Патрули осуществляют отслеживание мошенников и нелегальных мигрантов, прибывающих в город. Отмечается, что для них сейчас, в условиях того, что большинство жителей совершают самоизоляцию, “золотое время” для действий, нарушающих закон.

При этом подчёркивается, что, несмотря на слухи, в настоящее время город не закрывается, были проведены лишь подготовительные мероприятия.