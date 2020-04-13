читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская компания разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции, и в ближайшее время будут начаты клинические испытания. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время онлайн-совещания с Владимиром Путиным.

Согласно словам Мурашко, препарат является полностью российским аналогом и был протестирован в ряде стран. В настоящее время была произведена первая партия для клинических испытаний, которые должны начаться приблизительно через 10-12 дней. Ожидается, что препарат поможет излечивать коронавирус и улучшит его терапию.

Также Мурашко заявил, что уже сегодня эксперты должны внести пакет документов.

Кроме того, во время совещания министр отметил, что имеется дефицит некоторых лекарственных препаратов от коронавируса. По его словам, лимиты установлены на 17 препаратов, остатки которых нужно держать на контроле.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Истребитель Су-30 перехватил сразу два военных самолета США

В издании Avia.pro сообщили о том, что пилоту Су-30 венесуэльских ВВС удалось… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Евросоюз предостерег Россию от призыва жителей Крыма в армию

Представителями службы внешних связей ЕС было размещено заявление, в котором РФ предостерегают… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Московской области из-за коронавируса умер ещё один человек

За прошедшие сутки в Московской области из-за коронавирусной инфекции скончался ещё один… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 13 апреля – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи, 13 апреля – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский, 13 апреля – небольшая облачность, до 1 °C | Южно-Сахалинск, 13 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Королев, 13 апреля – ясно, до 11 °C | Подольск, 13 апреля – пасмурно, до 10 °C | Армавир, 13 апреля – ясно, до 11 °C |