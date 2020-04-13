Российская компания разработала препарат для лечения коронавирусной инфекции, и в ближайшее время будут начаты клинические испытания. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время онлайн-совещания с Владимиром Путиным.

Согласно словам Мурашко, препарат является полностью российским аналогом и был протестирован в ряде стран. В настоящее время была произведена первая партия для клинических испытаний, которые должны начаться приблизительно через 10-12 дней. Ожидается, что препарат поможет излечивать коронавирус и улучшит его терапию.

Также Мурашко заявил, что уже сегодня эксперты должны внести пакет документов.

Кроме того, во время совещания министр отметил, что имеется дефицит некоторых лекарственных препаратов от коронавируса. По его словам, лимиты установлены на 17 препаратов, остатки которых нужно держать на контроле.