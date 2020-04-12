Представителями службы внешних связей ЕС было размещено заявление, в котором РФ предостерегают от призыва крымчан в свои ВС, так как это является прямым нарушением международного гуманитарного права.

В опубликованном документе сообщается о том, что Россия занимается призывом людей, живущих в незаконно аннексированном регионе, в свою армию. Евросоюз добавил, что в международном праве указано, что Москва обязана соблюдать права и свободы всех, кто проживает на Крымском полуострове.

Европейский союз продолжит поддерживать территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины в пределах ее границ, которые признаны международным сообществом. В СМИ напоминают, что Крым стал частью РФ около 6 лет назад после проведения на его территории референдума.