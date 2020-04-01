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Представители управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщили о том, что среди 14 зараженных коронавирусной инфекцией есть двое детей.

Согласно последнему отчету ведомства на среду, 1 апреля, в регионе не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом. Болезнь была выявлена у 14 красноярцев, причем четверо из них уже были выписаны из больницы. Возраст большинства зараженных варьируется от 18 до 40 лет.

Отмечается, что на домашнем карантине под наблюдением медиков находятся 11 196 жителей края. За последние 24 часа режим самоизоляции постановили держать еще 1 110 красноярцам. Однако власти рекомендуют всем россиянам не выходить из своих домов без острой на то необходимости.

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