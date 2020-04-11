В Санкт-Петербурге вчера, 10 апреля, два брата выбросили с балкона на 13-м этаже общежития раздетого догола мужчину.

Труп голого человека под окнами здания, расположенного на проспекте Маршала Жукова, обнаружили прохожие. Приехавшие на место инцидента сотрудники полиции сначала посчитали, что речь идет о нечастном случае, но проведя проверку, выяснили, что речь идет об убийстве. После проведения оперативно-розыскных действий они задержали 32-летнего соседа умершего.

Согласно версии следствия, между погибшим и двумя братьями, не имеющими постоянного места работы, случилась словесная перепалка на лестничной площадке. Вскоре она переросла в драку. Один из братьев ударил оппонента и тот упал с лестницы, а затем умер от полученных травм. Желая скрыть следы преступления, братья завернули тело в ковер и выбросили его с балкона. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.