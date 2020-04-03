читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пейдж Ванзант, девушка-боец UFC из США, разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фотоснимок, на котором она тренируется обнаженной, находясь на домашнем карантине.

На размещенном снимке можно увидеть помещение для тренировок, расположенное в доме спортсменки. Ванзант и ее супруг Остин Вандерфорд выполняли упражнения голышом. Их интимные места при этом прикрыты мячиком и боксерской грушей. Многим пользователям стало интересно, кто именно сделал данное фото.

Позднее девушка-боец разместила еще два откровенных снимка. На них супруги готовят ужин, причем Ванзант надела фартук прямо на голое тело, а ее муж и вовсе остался без одежды и при этом с ног до головы покрыт мукой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Двое детей заразились коронавирусом в Красноярске

Представители управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщили о том, что среди 14… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Мошенники придумали новый способ обмана с возвратом авиабилетов

Андрей Паранич, представитель ЦБ РФ, сообщил о том, что мошенниками был придуман… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Создатель «Дома-2» рассказал Собчак о конфликте с ТНТ

Валерий Комиссаров, создатель реалити-шоу «Дом-2», во время беседы с телеведущей Ксенией Собчак… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 3 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | город Мытищи, 3 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский, 3 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск, 3 апреля – ясно, до 0 °C | Королев, 3 апреля – ясно, до 10 °C | Подольск, 3 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Армавир, 3 апреля – ясно, до 13 °C |