Пейдж Ванзант, девушка-боец UFC из США, разместила на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фотоснимок, на котором она тренируется обнаженной, находясь на домашнем карантине.

На размещенном снимке можно увидеть помещение для тренировок, расположенное в доме спортсменки. Ванзант и ее супруг Остин Вандерфорд выполняли упражнения голышом. Их интимные места при этом прикрыты мячиком и боксерской грушей. Многим пользователям стало интересно, кто именно сделал данное фото.

Позднее девушка-боец разместила еще два откровенных снимка. На них супруги готовят ужин, причем Ванзант надела фартук прямо на голое тело, а ее муж и вовсе остался без одежды и при этом с ног до головы покрыт мукой.