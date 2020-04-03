Чем заинтересовать ребенка, если его внимание пресыщено всевозможными гаджетами, компьютерными играми и прочими развлечениями? Разнообразие детских товаров в интернет-магазинах впечатляет своими масштабами, что, с одной стороны, расширяет диапазон для выбора, а с другой — сбивает с толку и вызывает чувство растерянности. Чтобы не потеряться в обилии предложений, для начала нужно определиться с целями и задачами. Если на повестке дня стоит подготовка к школе, то логично сделать упор на покупку школьных принадлежностей: рюкзаков, учебников, пеналов, канцелярии и так далее. В приоритете у детей тетради с яркими обложками, расписанными сюжетами из популярных комиксов и мультфильмов.

Детские товары неразделимы и с понятием разного рода активностей. Сюда можно отнести игровые площадки, радиоуправляемые игрушки, велосипеды, самокаты, квадроциклы и прочий прогулочный транспорт. Запуск воздушных змеев — еще один прекрасный способ тратить энергию с пользой. Неоправданно подзабытый, но вновь активно популяризированный вид семейного отдыха подойдет тем, кто любит проводить время на свежем воздухе. В продаже представлен широкий ассортимент воздушных кайтов разного формата и систем управления.

Провести интересно досуг можно и в домашних условиях. Развитие у малышей усидчивости, концентрации внимания и фантазии происходит с помощью специальных настольных игр, а также конструкторов, пазлов, интерактивных досок для рисования и других пассивных занятий. Пользуются спросом различные наборы для творчества — например, создание фоторамок, гипсовых фигурок и оттисков рук, ручная вышивка и многое другое. Наиболее известные торговые марки, работающие в данном сегменте — это Baby Art, My Sweet Memories, Bambelina, Amazy.

Перечень детских товаров, как развлекательного плана, так и бытового назначения, настолько велик, что осветить его в двух словах невозможно. Но в любом случае не удастся обойти стороной покупку гигиенической косметики, домашнего текстиля, подгузников, посуды, медикаментозных средств и мелкой электроники (весы, радионяни, часы, стерилизаторы). Удобно заказывать в интернете слинги для ношения младенцев, коляски, автокресла, мебель, книги, не говоря уже об одежде и обуви. Помимо физического удобства, формат онлайн-шопинга позволяет и существенно экономить деньги. Особенно в период сезонных распродаж и акций, когда скидки могут достигать 40-70% от первоначальной стоимости товара. Ищите выгодные спецпредложения — брендовые вещи реально купить недорого!